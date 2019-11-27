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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük’te DEAŞ operasyonu

Karabük’te DEAŞ operasyonu

Zanlının adliyeye getirilmesi

Akalan Terör Örgütü İstihbarat 

-Adliyeden detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu E.C.E.İ (25) yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
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