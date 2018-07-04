Karabük'te çocuk istismarı protesto edildi

-Kalabalıktan detay

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( KARABÜK - HD)- Meydanda toplanan kadınlar omuzlarında tabut taşıyarak idam istedi- Karabüklü kadınlar Leyla ve Eylül için toplandı KARABÜK



- Son günlerde yaşanan çocuk istismarları ve kaçırılmaları nedeniyle Karabük'te kadınlar eylem yaparak, omuzlarında çocuk tabutu taşıdı. Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü kaybolan ve cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ve Ankara Polatlı'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül için bir araya gelen bir grup bayan Karabük kent meydanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Eyleme KARDEMİR işçilerinin yanı sıra Çelik-İş Sendikası şube yetkilileri ve vatandaşlarda destek verdi. Üzerinde gelinlik ve Türk bayrağı olan temsili çocuk tabutları ile birlikte eylem yapan kadınlar ayrıca çocuk istismarı ve cinayetleri için siyah kurdele takarak tepkilerini ortaya koydu. Kent meydanında ellerinde Leyla ve Eylül’ün fotoğraflarının yanı sıra 'İdam isteriz', ‘bana yapılanlara sessiz kalmayın’ yazılı pankartlar taşıyarak, sık sık 'İdam isteriz', ‘Çocuklara uzanan eller kırılsın’ sloganları attı. Toplanan kalabalık adına konuşan Filiz Çınar, çocuk istismarının başlı başına bir felaket olduğunu belirterek, "Dün Eylül, bugün Leyla. Peki yarın hangimizin çocuğunun hangi annenin yüreği yanacak. Daha kaç tane meleğimizi vahşice katledecekler. Bebeklerin çocukların tacizlerine karşı çıkıyoruz zannederken, yaptıklarınızla, söylediklerinizle o tecavüzün gerçekleşmesine yardım ve yataklık ediyor olabilirsiniz. Kadınlar her gün tecavüze uğruyor, tanıdıkları veya tanımadıkları kişiler tarafından. Kıyıda, köşede ,karanlıkta, işyerlerinde hatta kocaları tarafından tecavüze uğruyorlar. 3 yaşında,3.5 yaşında, 4 yaşında çocuklar tecavüze uğruyor. İçimizi en çok bu olaylar yakıyor. En çok bu olaylarda öfkemize, aklımız, ruhumuza, ciğerlerimize sarmalıyor bizi. Çocuklara istismar başlı başına bir felaket. Bu felakete tepki gösterip dikkat çektiğini sanıp ta öfkemizi artıranlarda var” dedi.

Açıklamaların ardından kadınlar omuzlara aldıkları ve üzerinde gelinlik ile Türk bayrağı serili tabutla birlikte Yenişehir bölgesine kadar slogan atıp yürüyüş yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. (RB-

