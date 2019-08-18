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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü

Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü

Çöken istinat duvarından detay

Polis Köpek İstinat Duvarı Kışla 

-Vatandaşın tepkisinden detay
-vatandaşlardan detay
-kepçeden detay

( KARABÜK )- İstinat duvarı çöktü, vatandaş isyan etti KARABÜK

- Karabük’te dairesinin bulunduğu apartmanın istinat duvarının yağmur nedeniyle çökmesi sonucu gözyaşlarını tutamayan vatandaş müteahhite sitem etti. Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı akşam üzeri başlayan yağmur nedeniyle çöktü. Meydana gelen olayda apartmanda oturan 1 aile istinat duvarının yıkılmasının ardından binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istinat duvarının çöktüğü alana güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanın elektriği kesildi. Bir vatandaş dairesinin bulunduğu apartmanda böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı müteahhite tepki göstererek, “Ben size köpek gibi yalvardım 2-3 seneden beri. Bu nedir ya” dedi.
Diğer vatandaşlar apartmanın çevresinde gerekli çalışmaların zamanında yapılmadığını belirttiler.
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