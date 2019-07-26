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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te 52 tekstil işçisi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Karabük'te 52 tekstil işçisi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Hastaneden detay

Mide Bulantısı Tekstil Fabrikası Fabrika Karın Ağrısı Tekstil İşçisi 

-hastaneye giriş yapılırken detay
-serum tedavisi yapılan işçilerden detay
-ambulanstan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 52 işçi yedikleri yemekten zehirlenme şüphesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Yolu üzeri Çevrikköprü mevkinde faaliyette bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 52 işçi dün yedikleri yemekten dolayı sabah meydana gelen karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuru yaptı. Dün yedikleri yemekten zehirlenme şüphesi ile şehirdeki farklı hastanelere başvurdu. Köfte, çorba, pilav yemeği ve meyve suyu içtiği belirlenen işçiler sabah işe gittiklerinde yaşadıkları rahatsızlıktan dolayı araçlarla ve ambulanslarla Karabük ve Safranbolu ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilere tahlil yapıldıktan sonra serum takıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve tedavisi tamamlanan bazı işçiler taburcu edilirken bazılarının ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika Müdürü Baha Altındal, işçilerin yedikleri yemekten dolayı mide bulantısı ve karın ağrısı ile hastanelere başvurduğunu belirterek, “Karabük ve Safranbolu’da bulunan hastanelere başvuran işçilerimizi ziyaret ettik. Herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta. İşçilerimiz için ne gerekliyse elimizden geleni yapıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri fabrikaya gelerek yemeklerden ve içecekten numunelerini alınarak kontrole gönderildi. Rahatsızlıkların kesin sonucunu öğrendikten sonra konuşmak daha doğru olur” dedi.

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