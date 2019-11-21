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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te 5. kule asansörün temeli atıldı

Karabük’te 5. kule asansörün temeli atıldı

Başkan Vergili’nin vatandaşla tokalaşması

Doğalgaz Mal Varlığı Yürüyen Merdiven Temel Atma Töreni Görece 

-Başkanın konuşması
-Dua edilmesi ve temel atma

( KARABÜK ) - Belediye Başkanı Rafet Vergili: “Karabük asansörler ve yürüyen merdivenler şehri diye anılacaktır” KARABÜK

- Karabük’te vatandaşların yüksel ve engebeli mahallerine ulaşımlarını rahatlamaya çalışan Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5. Kule Asansörün temelini düzenlenen tören ile attı. Karabük Mahallesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Karabük ilerleyen tarihlerde asansörler, yürüyen merdivenler ve köprüler şehri olarak anılacak” dedi.
10 yıldan bu tarafa Karabük'ü kendilerine emanet ettiklerini ve gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Vergili, “Biz bizim ölçeğimizdeki diğer şehirlerin yapamayacağı şekilde Karabük'ü imar etmeye çalıştık. Su, yol, doğalgaz problemi olmayan, pazar yerlerinden, Sosyal Yaşam Merkezlerine kadar yaparak mahallelerimize değer katmaya çalıştık. Yine önümüzdeki 4 yıl içerisinde de geçmişteki çalışmalarımızdan daha fazlasını Karabüklülerin hizmetlerine sunacağız. Diğer belediyelerin 10 liraya yaptırdığı işi Karabük Belediyesi olarak biz 1 liraya yaptık. 10 yıldan bu tarafa en az 700 - 800 milyon liralık para karşılığı iş ürettik. Kendi ölçeğindeki şehirler arasında mal varlığı olarak en zengin belediyeyi ortaya çıkarttık. Karabük inşallah ilerleyen zamanlarda asansörler, yürüyen merdivenler şehri diye anılacaktır. Çok yakında yapmış olduğumuz asansörlerde turistik turların düzenlendiğini hepiniz göreceksiniz” diye konuştu.
Yapacakları yeni yatırımları da aktaran Başkan Vergili, “Önümüzdeki dönem Sağlık Tarama Merkezi, Bilim Merkezi yapacağız. Spor Vadisi projemizi de bu senenin sonunda tamamlayacağız. Devlet birim Fiyatlarıyla bugünkü yapım bedeli 85 milyon lira olan yağmur suları ile ilgili problemi inşallah 4 yıl içerisinde çözmüş olacağız. Bu projelerimiz ile ilgili kaynaklarımız hazır. Bugüne kadar sizlere vermiş olduğum sözleri yerine getirirken şükürler olsun ki mahcup olmadım. Bundan sonra da olacağımı sanmıyorum. Kerametin bizde değil sizde olduğuna da şahit oluyorum. Karabüklülerin duaları bizleri ayakta tutuyor” dedi.
Temel atma töreni Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyelerinin birlikte butona basmaları ile sona erdi.
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