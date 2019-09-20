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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 43 kişiden 7'si tutuklandı

Karabük'te 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 43 kişiden 7'si tutuklandı

Narkotik köpeğinin uyuşturucu aramasından detay

Adli Kontrol Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

-uyuşturucu maddelerinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 ilçede düzenlenen operasyonda 3’ü kadın olmak üzere 43 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde temin ve ticareti, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesi, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma ve izinsiz Hint keneviri ekimlerinin önlenmesine yönelik merkez, Safranbolu, Eskipazar ve Yenice ilçelerinde operasyon düzenlendi.
İcra edilen 27 operasyonda 3’ü kadın olmak üzere 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde 566 gram esrar, 130 gram skunk, 20.4 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 115 adet ecstasy hap, 190 adet sentetik ecza ve 866 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerden 12 kişiye uyuşturucu madde temin ve ticaretinden, 26 kişiye uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan, 2 kişiye uyuşturucu madde kullanımını özendirmekten ve 3 kişiye ise izinsiz Hint keneviri ekmek suçundan adli işlem yapıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 34’ü tutuksuz yargılanırken, 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmak üzere 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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