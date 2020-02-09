Karabük’te 195 köy yolu ulaşıma kapandı, yol açma çalışmaları sürüyor Haberi



- Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 195 köy ulaşıma kapandı. İki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 195 köyün bin 365 kilometresi ulaşıma kapandığı belirtildi. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 23, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 35, Ovacık ilçesinde 31, Safranbolu ilçesinde 37 ve Yenice ilçesinde 21 olmak üzere 195 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 16 greyder, 6 yükleyici, 6 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi.



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