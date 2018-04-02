Karabük şehitlerini uğurluyor

-Ailelerin şehitlerin tabutu başında ağlamaları, dua edilmesi



( KARABÜK -1)- Cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu şehit düşen askerlere tören KARABÜK



- Karabük'te cezaevi nakil aracının yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu şehit düşen uzman çavuşlar ve kazada ölen aracın sürücüsü için tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Karabük Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehitlerin aileleri katıldı.

Şehit Oğuz İnan'ın eşi Esra, oğlu Arda İnan şehidin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Şehit Kenan Dalkılıç'ın eşi Selma ile çocukları Tuna ve Kemal Dalkılıç da törende gözyaşı döktü. Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi. İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşları; görev yaptıkları Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Kazada ölen cezaevi aracının sürücüsü Ramazan Işık'ın cenazesi de cezaevi önündeki tören alanına getirildi.

Cezaevi önünde yapılan törenin ve duaların ardından ardından şehit Kenan Dalkılıç'ın naaşı memleketi Balıkesir'e, şehit Oğuz İnan'ın naaşı ise memleketi Afyonkarahisar'a Zonguldak Havalimanı'ndan kalkacak uçakla uğurlanacak. Aracın sürücüsü Ramazan Işık'ın da cenazesi de Karabük'te toprağa verilecek. Olay Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkisinde meydana geldi. Yenice ilçesinde önceki akşam saatlerinde iki aracın çarpıştığı kazada ölen Hüsnü Kalaycı, dün köyünde toprağa verildi.

Kalaycı'nın bir suçtan dolayı Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum olan kardeşi Gurbet Kalaycı, tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak askerler nezaretinde cenaze programına katıldı.

Karabük Ceza İnfaz Kurumu'ndan yola çıkan cezaevi nakil aracı, cenaze namazı dönüşü sonrası rampa aşağıya inerken yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Kenan Dalkılıç ve Oğuz İnan olay yerinde şehit düştü. Kazada yaralanan aracın sürücüsü, mahkum Gurbet Kalaycı, bir astsubay ve 12 er olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Karabük ve Yenice'deki hastanelere kaldırıldı. Aracın sürücüsü Ramazan Işık ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

