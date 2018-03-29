Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi İzle

-Şüphelilerin araçtan indirilerek adliyeye çıkarılması

-Adliyeden detay görüntü



( KARABÜK -HD) KARABÜK



- Karabük merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçu işleyen şahıslara yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Karabük merkezli İstanbul ile irtibatlı olarak yapılan planlı ve titiz çalışmalar neticesinde Safranbolu ilçesinde E.G., M.Ç., M.C. ile İstanbul'da M.M.E., İ.S., F.B. ve Ü.G. yakalanarak gözaltına alınan şahıların emniyetteki sorguları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli daha sonra güvenlik önlemleri altında Safranbolu Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan operasyon kapsamında yapılan aramalarda hint kenevirleri, hint keneviri yetiştirmek için kullanılan gübre, hint keneviri tohumu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmişti.

