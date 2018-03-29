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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi İzle

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi İzle

Polis araçlarının gelişi

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Şüphelilerin araçtan indirilerek adliyeye çıkarılması
-Adliyeden detay görüntü

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Karabük merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçu işleyen şahıslara yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Karabük merkezli İstanbul ile irtibatlı olarak yapılan planlı ve titiz çalışmalar neticesinde Safranbolu ilçesinde E.G., M.Ç., M.C. ile İstanbul'da M.M.E., İ.S., F.B. ve Ü.G. yakalanarak gözaltına alınan şahıların emniyetteki sorguları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli daha sonra güvenlik önlemleri altında Safranbolu Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan operasyon kapsamında yapılan aramalarda hint kenevirleri, hint keneviri yetiştirmek için kullanılan gübre, hint keneviri tohumu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmişti.
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