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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi daha adliyede Haberi

Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi daha adliyede Haberi

Adliyeden detay

Adli Kontrol Muvazzaf Asker Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Zanlıların adliyeye getirilişi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük merkezli 7 il’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün askeri yapılanmasına yönelik gözaltında bulunan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf askerlerden ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. isimli toplam 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. ‘5 kişiden 4’ü tutuklandı’ Dün adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edilen Salih Sefa A., Mustafa A., Osman Hulusi A. ve Ökkeş Y. tutuklanırken, Özgür Ç. ise yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında sorgusu tamamlanan E.B., Ö.F.S., N.D., E.Ç. ve F.Ç. isimli şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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