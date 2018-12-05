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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Adliye binasından görüntü

Muvazzaf Asker Akalan Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün askeri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 10 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf askerlerden ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. isimli toplam 10 şahıs gözaltına almıştı. Yakalandıkları illerden Karabük’e getirilerek sorguları tamamlanan S. S. A., M. A., Ö. Ç., Ö. H. A. ve Ö. Y. sağlık kontrolünden geçilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan gözaltına bulunan E. B., Ö. F. S., N. D., E. Ç. ve F. Ç.’nin ise sorgusu devam ediyor.
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