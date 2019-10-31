Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4’ü aktif 5 polise gözaltı Haberi

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4’ü aktif 5 polise gözaltı Haberi

adliyeden detay

Polis Mahrem Ankesörlü Telefon Memur 

-şüphelilerin adliyeye getirilmesinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4'ü aktif görevde polis memurları olmak üzere 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Karabük merkezli İstanbul ve Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün mahrem Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına mensup halen aktif olarak görevde olan polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aktif görevde bulunan H.A., M.S., V.Y., İ.K., ile meslekten ihraç edilen Y.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (RB-ET-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı