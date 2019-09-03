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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen yakalandı

Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma aracından görüntü

Kaçak Göçmen Jandarma Mülteci Akalan Sınır Dışı 

-Mültecilerden görüntü
-Mültecilerin barakalardan toplanması
-Detaylar
-Mültecilerin tek sıra halinde minibüse bindirilmesi
-Araçların hareket etmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karabük çöplüğünde saklanan mültecilere yapılan baskında 22 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından birkaç gündür Karabük çöplüğündeki barakalarda yaşadığı ve burada çalıştıkları belirlenen 22 mülteciye baskın düzenlendi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme 18 mültecinin süresinin dolduğunu belirledi. İl Jandarma ekiplerince yapılan baskınla kaldıkları barakalardan toplanan 22 yabancı uyruklu mülteci midibüse bindirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Mültecilerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilerek sınır dışı edileceği belirtildi.
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