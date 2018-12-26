Karabük - Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

-Yoldan görüntü

-Kar küreme çalışmaları

-Yollardan görüntü

-Karla kaplı yolda fotoğraf çekenler

-Kar küreme çalışmaları

-Tuzlama çalışmaları



( KARABÜK )- Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüyor KARABÜK



- Karabük’te sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası bölge yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının etkili etkili olduğu Karabük-Bartın karayolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılırken, kar sonrası oluşan doyumsuz manzara ise drone ile havadan görüntülendi. Yoldan geçen sürücüler ise bu eşsiz manzara karşından durarak bol bol özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Trafik ekipleri, özellikle Karabük - Bartın ile Karabük - Ankara yolu kemikli rampalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

