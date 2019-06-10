Karabodur kirazında hasat başladı

-Kirazların toplanması

-Röportaj



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde kiraz hasadı devam ediyor. Karabodur kirazı üreticinin yüzünü güldürdü. Bu yıl hem alıcı hem de üründeki verimliğimin çok olması herkesi memnun etti. Tarlada 5 lira olan karabodur kirazı pazarda ise 10 TL. Yazla birlikte çilek ve kiraz hasadı İnegöl'de devam ediyor. Bu yıl karabodur kiraz üreticileri hallerinden memnunlar. Karabodur cinsi kirazın fiyatı tarlada 5 lira olurken, pazarda ise 10 TL. Kiraz üreticilerinden Münir Muyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kiraz bu sene güzel, hem de verimli. Fiyatlar da iyi. Şimdilik Napolyon ve Ziraat 900 cinsleri biraz sıkıntılı, verim düşüklüğü var, ama karabodurda verim bu sene çok güzel. Karabodurun piyasadaki fiyatı 5 lira, fakat Nalponya kirazın fiyatı daha yüksek, 7 lira civarında. Şu anda 5-6 lirada kalsa beklentilerimizi karşılar, 5 liranın altına düşerse iyi olmaz. Geçen yılla bu yıllı kıyasladığımızda bu bahçenin yarısını bir önceki yıl toplamadık. Çünkü alıcı yoktu ve yağmurlardan dolayı bir çok ürün zarar görmüştü. Fiyatlar ise 1,5 liraya kadar düşmüştü. Ancak bu yıl Allah'a şükürler olsun herhangi bir sıkıntı yok. Tüccarlar İstanbul'dan geliyor. Karabodur, Napolyon, Van cinsi kirazlarda hem alıcı var hem de fiyatlar güzel. Pazarlarda ise fiyat 10 lira civarında" diye konuştu.



