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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karabağlar'daki yangın meteoroloji radar kulesine yaklaştı - İZMİR

Karabağlar'daki yangın meteoroloji radar kulesine yaklaştı - İZMİR

- Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin meteoroloji kulesine yönelmesi - Yangın söndürme ve gözetleme helikopterlerinden detay görüntüler - Kule çevresinde yapılan söndürme çalışmalarıİZMİR - İzmir ’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Menderes Seferihisar ilçesine kadar sıçrayan yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle Tırazlı mevkisinde bulunan meteoroloji radar kulesine kadar yaklaştı.Ekiplerin yerinde müdahelesi ve rüzgar hızının düşmesiyle yangın kuleye ulaşmadan kontrol altına alındı.Diğer bölgelerde de yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Meteoroloji Helikopter Trol 

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