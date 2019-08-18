Karabağlar'da orman yangını (2) - İZMİR

- Karabağlar Tırazlı Mahallesi orman yangınından detaylar - Yanan ormanlık alandan detaylar İzmir 'de orman yangını - Karabağlar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Karabağlar Limontepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor.
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