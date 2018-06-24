Karaaslan, ailesiyle birlikte oyunu kullandı - SAMSUN
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan'ın oy kullanmak için sıra beklemesi - Karaaslan'ın oy pusulasını alması - Karaaslan'ın oyunu ailesi ile birlikte kullanması - Karaaslan'ın sandık görevlileri ile selamlaşması - Karaaslan'ın konuşmasıKaraaslan, ailesiyle birlikte oyunu kullandı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Yurt dışında oy kullanma katılımına baktığımızda bir rekor kırıldı. Ben benzer bir rekorun Türkiye içinde kırılacağını ümit ediyorum"SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, eşi ve çocuğuyla birlikte oyunu kullandı.Karaaslan, eşi Direnç Karaaslan ve oğlu Yiğit ile birlikte Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Karaaslan ve eşi, 1191 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra okuldaki tüm sandıkları gezen Karaslan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.Karaaslan, basın mensuplarına, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:"İnşallah ülkemiz için ve ülkemizin aydınlık geleceği için en hayır sonuç çıkacaktır diye umut ediyoruz sandıktan. Tabi bu seçimin demokrasi şölenine dönüşmesi bizim için çok önemli. Yurt dışında oy kullanma katılımına baktığımızda bir rekor kırıldı. Ben benzer bir rekorun Türkiye içinde kırılacağını ümit ediyorum. Hakikaten bir bayram ve şölen havasında geçiyor. Demokrasiye verdiğimizin önemin bir simgesi olarak çok yoğun bir ortamda ve katılımla bu seçim geçecek inşallah."