Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kara yolunda dalgalanan dev Türk bayrağı - SAMSUN

Kara yolunda dalgalanan dev Türk bayrağı - SAMSUN

- Dev Türk bayrağının drone görüntüleri - Bayrağın dalgalanma görüntüsü - Tesis müdürü Murat Kaskor ile röportajKara yolunda dalgalanan dev Türk bayrağı - Samsun 'un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kenarında 116 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan 2 bin metrekarelik Türk bayrağı, görenlerin dikkatini çekiyor - Tesis müdürü Murat Kaskor: - "Bayrağın altında 16 Türk devletinin bayrağı ve mescit var. Vatandaşlar bayrağımıza yoğun ilgi gösteriyor"SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun 'da kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda dalgalanan 2 bin metrekarelik Türk bayrağı, vatandaşların ilgisini çekiyor.Kavak ilçesinde Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunun kenarında bulunan dev Türk bayrağı, kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Bayrağı gören vatandaşlar, bu alanda fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.Tesis müdürü Murat Kaskor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 116 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan bayrağın 2 bin metrekare olduğunu söyledi.

Kaskor, bayrak için temele ve direğe yaklaşık 24 bina için harcanan 400 ton beton döküldüğünü belirtti.
Bayrağın 2010 yılında yapıldığını anlatan Kaskor, "Bayrağımız 450 kilogram ağırlığında. Yıprandığında düzenli olarak yenisiyle değiştiriyoruz." dedi.
Kaskor, "Bayrağın altında 16 Türk devletinin bayrağı ve mescit var. Vatandaşlar bayrağımıza yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en büyük bayrağını görmek, onunla fotoğraf çektirmek vatandaşları heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Uzunlu 2010 Yılı Karya Muhabir Akaryakıt İstasyonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı