Kara ve soğuğa aldırmadan gölde yüzdüler

-Yüzme şenliğinden önce hazırlık

-Ateş yakılması

-Vatandaşlardan detaylar

-Doğadan detay

-Yüzenler

-Yüzenlerle Röp.

-İl Müdürü Röp.

-Eski Bakan Aşkın Bak Röp



( RİZE ) RİZE



- Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kış Yüzme Şenliği’nin 6.su bu yıl Rize’nin Ardeşen İlçesi Deremezra yaylasında gerçekleşti. Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki bin 100 rakımdaki Deremezra yaylasında bulunan gölde düzenlenen Kış Yüzme Şenliği’nde bu yıl 25 kişi yüzdü. Göle girmeden önce karın üzerinde horon halkaları oluşturan vatandaşlar önce bu şekilde ısındı. Daha sonra yüzme şenliğine özel hazırlanan soyunma kabinlerinde üzerlerini değişen sporcular yavaş yavaş gölün etrafında toplanmaya başladı.

Soğuk hava ve kara aldırış etmeden suya girerek yüzen vatandaşlara Gençlik ve Spor Rize İl Müdürü Mustafa Çelik te eşlik etti. Müdürle beraber göle giren vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşarken, soğuk havada göle girmeyi göze alamayanlarda yüzenleri izleyerek telefonlarıyla o anları kaydetti.

2 buçuk dakika suda durmayı hedefleyerek göle giren ve 1 dakika anca dayanan Tarık Gürsoy isimli “Aslında bu provaydı, birazdan yine gireceğim. Ben yağ, bal, minci ile beslendim, kütük taşıdım, kaya kaldırdım bu şenliğe hazırlandım. Ben suyu 32-33 derece ölçtüm ama eksiymiş diyorlar” ifadelerini kullandı. Babası ile birlikte göle giren 7 yaşındaki Rümeysa Yazıcı ise “Çok eğlenceliydi ama su çok soğuktu” şeklinde konuşurken babası Zihni Yazıcı ise “Su soğuktu ama eğlenceliydi. Sağlığı yerinde olan herkesin bu etkinliğe katılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Vatandaşlarla beraber göle girerek yüzen Gençlik ve Spor Rize İl Müdürü Mustafa Çelik “Çok güzel bir etkinlik. Güzel bir doğa ve temiz bir suda gerçekleşiyor. Bu yüzme şenliği artık gelenekselleşti. Başta Hasan Önder olmak üzere bu işi başlatan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin artık katlanarak büyümesini arzu ediyoruz. Çok keyif aldık, insanlarında keyif aldığını görüyoruz. Su gerçekten soğuk ama dışarıya çıktığınızda üşümüyorsunuz, keyifli anlar yaşamış oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen "6. KışYüzme Şenliği"ne, Gençlik ve Spor eski bakanı osman Aşkın bak, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve doğaseverler katıldı.





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