Kara Şimşek yollara geri döndü... Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısı yaptılar İzle

-Aracı yapan gençlerden Ramazan Çelik röportaj

-Aracı yapan gençlerden Özcan Temel röportaj

-Kara Şimşek’in drone ile havadan çekimi



( UŞAK -ÖZEL)- Gençler çocukluk hayalleri olan otomobilin aynısını 5 yıl uğraşıp yaptılar- Uşak sokaklarında dolaşan Kara Şimşek görenleri hayrete düşürdü UŞAK



- Almanya’da yaşayan Uşaklı 2 genç çocukluk hayalleri olan 80’li yılların efsane dizisi Kara Şimşek’in unutulmaz aracı Kitt’in aynısını yaparak Türkiye’ye gezmeye geldiler. Dizide ki araçla aynı donanım ve özelliklere sahip olan araç görenleri kendine hayran bırakırken yapay zekası ile de emsallerini kıskandırıyor. Aslen Uşaklı olan ve Almanya’nın Münih kentinde yaşayan Ramazan Çelik ve Özcan Temel isimli gençler yaklaşık 5 yıl süren çalışmanın ardından, 80’lerin efsanevi dizisi Kara Şimşek’te konuşabilen yapay zekalı otomobil Kitt’in birebir aynısını yaparak Türkiye’ye gezmeye geldiler. Hurdalıktan aldıkları dizide kullanılan aracın aynısı olan 1982 model Pontiac marka otomobili modifiye ederek birebir aynı hale getiren Uşaklı gençler, şimdi emek emek yaptıkları aracın keyfini sürüyor. Banaz ilçesi Hamam Boğazı Termal tesislerine gezmeye gelen gençler ilçenin ilgi odağı haline gelirken, aracı gören vatandaşlar durdurup hatıra fotoğrafı çekilmek için bir birleriyle yarışıyor. “Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” 1982-1986 yılları arasında ABD’de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanarak popüler olan efsane televizyon dizisinin aracı Kitt’in aynısını yapan gençlerden Ramazan Çelik hikayelerini şöyle anlattı: “Küçükken 80’li yıllarda maddi durumumuz iyi olamadığı için Kara Şimşek dizisini komşudan izlemeye çalışırdık. Yıllar sonra Almanya’ya işçi olarak gittik, çocukluk arkadaşım Özcan ile bu hayalimiz olan arabayı araştırmaya başladık. Hurdalıktan aynısını bulduk. Sonrasından 5 yıl süren araştırma ve çalışma sonrası internetten ve 5 farklı ülkeden arabanın parçalarını tamamladık. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Şimdi de ülkemize gezmeye geldik.” “Fotoğraf çekilmek için yollarda çok durduran oldu” Efsane aracın yapımının diğer kahramanı Özcan Temel’de aracın yapımı için uzun uğraşlar verdiklerini kaydederek, “Aracı son haline getirdikten sonra arkadaşım Ramazan ile kafa kafaya verip memleketimize gezmeye gidelim dedik. Seyahatimiz boyunca fotoğraf çekilmek için yollarda çok durduran oldu. 80’li yıllarda yaşayanlar için özel bir anlam taşıyan bu aracı yaptığımız ve sahip olduğumuz için çok mutluyuz gururluyuz. Türkiye’ye geldiğimizden beri reklam filminde çıkmamız için bile birçok arayan oldu, teklifler geldi” dedi.

Uşaklı gençler araçları ile yaklaşık 1 ay daha ülkede kalarak farklı yerleri ziyaret edeceklerini belirtirken; “yollarda bizi görenler şaşırmasın, isteyen herkesle sohbet edip fotoğraf çekiliyoruz” dediler.

