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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı - SİVAS

Kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı - SİVAS

- Kara saplanan minibüs - Greyderin yol açmak için öğrenci servisinin yanına gelmesi - Karla mücadele ekiplerinin yol açarak ilerlemesi - Öğrenci servisinin yolu takip etmesi Sivas 'ta kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışından, kara saplanan öğrenci servisi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün'e 25 kilometre uzaklıktaki Kalederesi köyüne öğrenci taşıyan servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kayarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.Şoför, içerisinde 6 öğrencinin bulunduğu aracın kurtarılması için güvenlik güçlerinden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolu açarak öğrenci servisinin mahsur kaldığı alana ulaştı.Araç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.Köylerine ulaşan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur Kaldı Güvenlik Güçleri Karla Mücadele Öğrenci Servisi Kar Yağışı 

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