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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kara saplanan iş makinesini Off-Road aracı kurtardı Haberi

Kara saplanan iş makinesini Off-Road aracı kurtardı Haberi

İş makinasının çıkartılışı

İş Makinesi İş Makinası Kar Yağışı 

-Kara saplanan iş makinası
-Off-Road aracı

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan iş makinesi kara saplanınca imdadına off-road aracı yetişti. Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok köy ve mahalle yollarına ulaşım sağlanamazken, yol açma çalışmaları sürüyor. Kar yağışının bitmesiyle beraber yol açma çalışmalarına hız verildi.
Ardeşen ilçesine bağlı Pirinçlik köyünde meydana gelen olayda ise yol açma çalışmasını yürüten iş makinesi kara saplanarak bulunduğu yerden çıkamadı. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin imdadına ise off-road aracı yetişti. Off-road tutkunu olan Mustafa Akcanca, aracıyla kepçeyi karda saplandığı yerden çıkardı.
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