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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kara saplanan iş makinesi kurtarıldı İzle

Kara saplanan iş makinesi kurtarıldı İzle

Sisli hava

İş Makinesi Karla Mücadele Kullar 

-Kara saplanan iş makinesi
-İş makinesinin çıkartılması için yapılan çalışma
-İş makinesinin saplandığı yerden çıkartılması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle belediye karla mücadele ekibi yer yer zor anlar yaşıyor. Yüzlerce yerleşim yerinin kapandığı ve okulların tatil edildiği Hakkari’de karla mücadele çalışmaları olumsuz hava şartlarına rağmen geceli gündüzlü devam ediyor. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi bir taraftan mahalle yolları diğer taraftan kent merkezinde biriken kar dağlarını şehir dışına taşıyor. Kara gömülen Hakkari’de zor anlar yaşayan belediye karla mücadele ekibi vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Yukarı Merzan Mahallesi yolunda çalışan bir iş makinesi ise kara saplandı. İş makinesi, başka iş makinelerinin yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı. 14 iş makinesi ve 40 personelle geceli gündüzlü karla mücadele eden belediye, vatandaşın mağdur olmaması için çalışıyor. (FT-MSA-Y)
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