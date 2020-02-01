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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı

karşılamadan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

General Yurt Dışı Forma 


- MSB yürüttüğü çalışma sonrasında TSK’da yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başka ordulardan ve yurt dışından alınan örnekler neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Tod Wolters’ı karşılama töreninde bu yenilik dikkatlerden kaçmadı. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler', bu törende bere kullandı. MSB’nin uzun süredir devam eden çalışmasının sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli bazı törenler dışında, harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise kayık kep kullanacak.
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