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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kara kış yüzünü gösterdi...Kars'ta 8 köy ulaşıma kapandı

Kara kış yüzünü gösterdi...Kars'ta 8 köy ulaşıma kapandı

Kar yağışından detaylar

Kar Temizleme Köy Yolları Karla Mücadele Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Kar atında yürüyen vatandaşlardan detaylar
-İş yerlerinin önünün karını temizleyen vatandaşlardan detaylar
-Torunuyla birlikte kar altında yürüyen dededen detaylar
-Dedenin konuşması
-Kar yağışı ve vatandaşlardan detaylar

( KARS )- Kars, kara teslim oldu KARS

- Kars’ta kara kış yüzünü göstermeye başladı.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışından 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars’ta önceki gün başlayan ve geceden sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi, 8 köy yolunu ulaşıma kapatırken, kara yolları ve ve özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri ise yollarda kar temizleme çalışmalarını başlattı. 8 ayı kış olan Kars’ta, kar yağışı devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden 8 köyün kente bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresinde bağlı ekipler, kapalı bulunan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor. Kar ve tipiden görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Hanlar Geçidinde trafik zaman zaman kilitleniyor. Trafik ekipleri ise Kars-Digor-Iğdır Kara yolunu kullanan sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor. Zincir takmayan ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahı kullanmasına izin verilmiyor.
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