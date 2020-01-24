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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü: 2 araç altında kaldı Haberi

Kara dayanamayan festival çadırı çöktü: 2 araç altında kaldı Haberi

Çadırlardan görüntü

Festival Kar Yağışı 

-Araç sahipleri çadırı keserken görüntü
-Çadırın altından çıkan araçlar
-Röportaj

( RİZE ) RİZE

- Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 araç kar nedeniyle çöken festival çadırının altında kaldı. Olay, Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Yapımı 2018 yılında tamamlanan festival çadırı dün gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından büyük bir gürültü ile çöktü. Gençlik parkı projesi kapsamında Ardeşen Belediyesi tarafından ihale ile yaptırılan çadırın çökmesiyle 2 araç göçük altında kaldı. Araçlar sahipleri tarafından çadır bıçakla kesilerek çıkarıldı. Çöken çadırın altında kalan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çadırın çöktüğü sırada karşısındaki bir işletmede oturan ve büyük bir ses ile dışarıya çıktıklarında çadırın çöktüğünü gördüklerini dile getiren Özcan Gürsal, “Kahvede oturuyordum bir anda büyük bir ses duydum. Dışarıya çıktım baktım ki çadır çökmüş altında insan ve araçlar vardı ama çok şükür bir zarar yok, kimseye bir şey olmadı” ifadelerini kullandı. (HFD-OK-
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