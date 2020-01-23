Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kar yüksek kesimlerde etkili oldu...Vatandaşlar bacalarda kar küreme işine koyuldu İzle

Kar yüksek kesimlerde etkili oldu...Vatandaşlar bacalarda kar küreme işine koyuldu İzle

- Kar manzaraları

Trafik Kazası Gesi Yağan Kar Yağışı 

-- Buzlu yollar kayan otomobil
-- Baca küreyen vatandaş ve röportaj
-- Kar detayları

( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu. Erzincan merkezinde bahardan kalma günler yaşanırken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Munzur Dağının altındaki Çağlayan Beldesi ve köylerinde yağan karla birlikte zemin ve örtü beyaza büründü. Kar yağışı kimine eğlence kimine çile oldu. Yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla araçlarını kaydıran bazı sürücüler maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar da sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu. Kışın yüksek kesimlerde zor geçtiğini belirten Ali Demir, “Evin damı kardan dolayı akmasın diye küreme işi yapıyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için mecburen toprak damlı evde yaşıyoruz. Böyle olunca da her kış bacalardaki karı sürekli kürüyoruz” dedi.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin aralıklı kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı