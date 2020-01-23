Kar yolda bıraktı

-Tırın çekilmesi

-Yoldan detaylar

-Yolda kalan tırdan detaylar

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Bekir Akkaya ile röp.

-Muharrem Korucu'nun zincir takması

-Muharrem Korucu ile röp.



( KARABÜK )- Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı KARABÜK



- Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın Karayolu Kirkille, Beştepeler ve Ahmetusta Geçidi'nde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı 153. Şube Şefliği ekipleri yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorluk yaşarken, bazı tırlar yolda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli şekilde ilerlerken, bazı sürücüler yol kenarında araçlarına zincir taktı. Yolda kalan bazı tırlar ise ciplerle çekildi. Afyonkarahisar'dan Karabük'e mermer getiren tır sürücüsü Bekir Akkaya, karın aniden bastırdığını söyledi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını ifade eden Akkaya, "İki saattir Karayolları gelip geçiyor selam bile vermiyor. '200 metre çekin' diyorum çekmiyor" dedi.

Karabük'ten Bartın istikametine giden Muharrem Korucu, kara hazırlıksız yakalandığını belirtti.

Aracında zincir olmadığını yolda kalınca zincir almaya gittiğini anlatan Korucu, "Herkese tavsiyem öncelikle kış lastiklerini taksınlar, ikincisi muhakkak zincir bulundursunlar. Kar bekliyorduk aslında birçok defa gidip geldim yol açık oluyordu. Sıkıntı yaşamamıştım ama bu sefer yolda kalacağımız varmış" diye konuştu.

(ET-



loading...