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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yoğunluğu ağacın dalının kırılmasına neden oldu... O anlar kamerada

Kar yoğunluğu ağacın dalının kırılmasına neden oldu... O anlar kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

Kamera Kar Topu Urus Kullar Kar Yağışı 

-Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler

( ANKARA )- Başkent beyaza büründü ANKARA

- Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostalları aratmayacak manzaralar ortaya çıkardı. Kar yoğunluğu nedeniyle ağaç dalları kırıldı. Başkent'te beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı.
Ankaralılar güne bembeyaz bir örtü ile uyandı. Özellikle parklarda kart postallık görüntüler ortaya çıktı. kar yağışı nedeniyle ise bazı ağaçların dalları kırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in akşam saatlerinde duyurduğu okulların tatil edildiği duyurusunun keyfini de çocuklar kar topu oynayarak çıkardı. (BC -
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