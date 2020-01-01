Kar yağmayınca onlar kara gitti

-Rüzgar gülleri

-Kar topu oynayan ailenin sevinci

-Kardan adam yapan minik ve annesi ile röp



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat’ta yeni yılın ilk günü kar yağmayınca kar topu oynamak için yüksek kesimlere çıkan aileler doyasıya eylendi. Tokat şehir merkezinde yeni yılın ilk günü kar yağışsız geçti. Tatili fırsat bilen bazı aileler Topçam, Çamlıbel tepesi gibi yüksek kesimlere çıkarak kar da eğlenmeyi tercih etti. Rüzgar güllerinin bulduğu 1650 rakımlı Killik köyünde kar yağışı altında eylenen çocuklar farklı bir heyecan yaşadı. Kardan adam yapan Duru, şehir merkezine kar yağmayınca beyaz örtü ile kaplanan tepelere çıktıklarını ifade ederek, “Yeni yılın ilk günü kar topu oynamak istedim. Annemle kardan adam yaptık. Manzara çok güzel çok eğlenceli oldu” dedi.

Aysel Yetim ise yeni yılın ilk günü şehir merkezinde kar yağışsız geçtiğini belirterek, “Kar eşliğinde güzel bir gün geçirmek için rüzgar güllerinin olduğu yere çıktık. Çocuklar güzel bir manzara eşliğinde kar topu oynadılar oldukça eğlenceli oldu” diye konuştu.

(Nİ-



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