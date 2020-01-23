Kar yağışını gören telefona sarıldı

-Cep telefonları ile fotoğraf çeken vatandaşlardan detay

-üniversite öğrencisi ile röp

-kar topu oynayan çocuklardan detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı etkisini sürdürürken vatandaşlar o güzel anları cep telefonları ile kaydetti.

Sabah saatlerinde başta Safranbolu olmak üzere diğer ilçelerde de etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Merkezde de etkisini gösterdi. Kemal Güneş Caddesi’nde lapa lapa yağan karı gören çok sayıda vatandaş o anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarılırken kimi özçekim yaptı, kimi ise karın keyfini yaşadı. Karabük Üniversitesinde eğitim gören Hüseyin Şen, Adanalı olduğu için 3 yıldır kar görmediğini, ve kar yağışından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Bir iki ay yağsın, hakkımızı dolduralım baya hak ettik” dedi.





loading...