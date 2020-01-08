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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışından dolayı 2 gün boyunca mahsur kaldılar

Kar yağışından dolayı 2 gün boyunca mahsur kaldılar

Belediye ekiplerinin yolu açması

Mahsur Kaldı Enerji Santrali Kar Yağışı 

-Bekçi ile röportaj ve detaylar

( BİLECİK )- Güneş enerji santralinde görevli bekçilerin imdadına belediye ekipleri yetişti- Bekçi Bilal Aydoğan;- "Buraya aracımız ile geldik, ama nöbet sonrası dönemedik" BİLECİK

- Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle çalıştıkları yerde 2 gündür mahsur kalan bekçileri belediye ekipleri kurtardı. Bilecik'in Bozüyük ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan özel bir güneş enerji santralinde görevli iki bekçi, yoğun kar yağışı nedeni ile tesiste mahsur kaldı. İki gün boyunca mahsur kalan bekçiler, kar sularını eriterek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylerlerken, bekçileri belediye ekipleri kurtardı. "Karları eriterek içtik" İki gündür aç kaldıklarını, karları eriterek su ihtiyaçlarını gördüklerini anlatan bekçi Bilal Aydoğan, "Burada 2 gündür mahsur kaldık. Buraya aracımız ile geldik, ama nöbet sonrası dönemedik. Bizleri buradan kurtaran Bozüyük Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederiz. Eğer bizleri kurtarmaya gelmeselerdi büyük bir mağduriyet yaşayacaktık" dedi.
Öte yandan belediye ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından tesiste bulunan bekçilerin gıda ihtiyaçlarını da karşıladı.
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