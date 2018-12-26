Kar yağışında mahsur kalan vatandaşların imdadına UMKE ve 112 ekipleri yetişti İzle

--Ekiplerin yol açma çalışmasından detay

--Karlı yolda araçlarla ilerleyen ekiplerden detay



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, yollarda mahsur kalan yolcu ve hastalar 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri tarafından zor şartlarda kurtarıldı. Yaklaşık bir haftadır yağan kar ve bazı bölgelerde şiddetli tipiyle birlikte onlarca yerleşim yerinin kapanmasına neden oldu. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ise kar ile tipiden yolu kapanan Kandil köyünde mahsur kalan göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı çeken 62 yaşındaki bir hasta 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerinin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye yetiştirildi. İlçe merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan ve kardan yolu kapanan Kandil köyünde göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı çeken bir hastanın fenalaşması üzerine yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Yardım talebi üzerine 112 Acil sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ve Refahiye İlçe Özel İdaresi ekipleri (UMKE), yola çıktı. Refahiye ilçe merkezinden hareket ettikten sonra İlçe Özel İdare görevlilerin açtığı yoldan 1 saat sonra köye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dönüş yolundada ilerlemekte güçlük çektiler. Köylülerin de yardımıyla kalp krizi geçiren hasta 2 saatlik bir çalışmanın ardından Refahiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. (AA-AA)

