Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar beyaza büründü, Cibutili öğrenciler anı selfie ile ölümsüzleştirdi İzle

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat'ta gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yozgat'ta vatandaşlar güne kar ile başladı.

Öğrenciler okullarına çalışanlarda mesailerine kar yağışı altında gitti. Şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentte kar kalınlığı yüksek kesimlerle 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı, çarşı esnafı da iş yerlerinin önlerini temizledi. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde okuyan Cibuti uyruklu öğrenciler ise kar yağışında öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışına sevindiklerini belirten vatandaşlar ise uzun süre bekledikleri karın geldiğini söylediler. (BMG-UY-

