Kar yağışına en fazla sevinen çocuklar oldu



- Oltulular güne yoğun kar yağışı ile birlikte uyandı. Kara en çok sevinen yine çocuklar oldu. Oltu Ocak ayından beri şehir merkezine kar yağmazken Şubat ayında beklenen karın yağması vatandaşları ve çocukları mutlu etti. Sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı şehir merkezinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken karın yağmasına en çok çocuklar sevindi (DMA-AT)



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