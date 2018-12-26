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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Kar yağışında bahçede oynayan çocuklar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Osmanpaşa Kar Yağışı 


- İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı. Özellikle Avrupa Yakasında etkisini gösteren kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı.
Kar yağışı Avrupa yakasının yanı sıra Anadolu yakasının bazı ilçelerinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Gaziosmanpaşa da beyaza büründü. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Gaziosmanpaşa’da bir ilkokulda çocuklar tenefüste karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocukların kar sevinci kameralara yansıdı. (VK-ÖFA
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