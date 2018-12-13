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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışına dayanamayan ağaç kökünden söküldü

Kar yağışına dayanamayan ağaç kökünden söküldü

ağacın görüntüsü

( ÇORUM ) ÇORUM

Kar Yağışı 


- Çorum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç sokağın ortasına devrildi. Olayda park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Gece geç saatlerde etkili olan kar yağışı Gülabibey Mahallesinde bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu. Kökünden sökülerek bir aracın üzerine devrilen ağaç araca zarar verirken o sırada caddenin boş olması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olay üzerine ağacın yoldan kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri ve vatandaşların yaptığı çalışma sonrası ağaç caddeden kaldırıldı. (MMY-BÖ
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