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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı yine çocukları sevindirdi

Kar yağışı yine çocukları sevindirdi

Genel görüntüler

Kar Yağışı Hayvan 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü ve çevresinde 1 saati aşkın süre boyunca etkisini gösteren kar yağışı dururken kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Sabah saatlerin kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sırasında trafikte de zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Üst geçitler kar ile kaplanırken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bazı çocuklar ise kar yağışının keyfini çıkardı. Sokak hayvanları ise köprü altlarına saklanarak kendisini korudu. Aniden başlayan kar yağışı yaklaşık 1 saat boyunca etkili oldu. Yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. (Md-
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