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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyorlar İzle

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyorlar İzle

Kar altında hayvancılıkla uğraşanlar

Gesi Hayvancılık Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Röportajlar
-Kardan detay görüntüler

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilenen çiftçiler, tüm zorluklara rağmen hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Erzurum'da bazı köylüler, yazın tarlalarından biçerek istif ettikleri otları kışın kar üzerine serperek hayvanlarını beslemeye çalışıyorlar. Mezra sakinleri, hayvanlarını beslemek için yaz aylarında biçerek istif ettikleri ot yığınlarını kışın kullanıyorlar. Meraların karla kaplı olması en çok hayvan besleyen vatandaşları etkiliyor. Palandöken eteklerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, hayvancılıkla geçimini sağlayanların mücadelesinin başladığını belirtti.
Hayvancılık yaparak 12 nüfusa baktığını ifade eden Hakkı Zengin, “Doğu’da kış ağır. Hava biraz sıcak olduğunda hayvanları otlağa bırakıyoruz. Yüksek kesimler kardan tamamen kapandı. Güney kesimler nispeten biraz daha iyi. Hava soğuk. Kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. Doğu’da hayvancılık bitti, zor şartlar altında geçinmeye çalışıyoruz” dedi.

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