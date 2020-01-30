Kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

-Yolda kalan araçlar.

-Sürücülerin açıklaması.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor. Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 0 derece olduğu ilçede kar yağışı aralıklar devam edecek.



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