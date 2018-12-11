Kar yağışı ve sis trafiği etkiliyor - KÜTAHYA

- Karayolları çalışması - Araçların geçişi Kütahya 'da kar yağışı ve sisKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Edinilen bilgiye göre, Kütahya 'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları ekipleri greyderlerle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.Domaniç'de yüksek bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.