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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı ve buzlanma - KÜTAHYA

Kar yağışı ve buzlanma - KÜTAHYA

- Kara saplanan araç - Kara saplanan aracı kurtarma çalışmaları - Polisin yardıma gelip kara saplanması - Araçların kurtarılması - Kurtaran vatandaşın ropörtajı - DetayKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.Alınan bilgiye göre, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, sis ve buzlanma, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Domaniç'te yüksek bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

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