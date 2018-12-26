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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı Van'ı beyaza bürüdü, belediye ekipleri kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor

Kar yağışı Van'ı beyaza bürüdü, belediye ekipleri kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor

Kar temizleme görüntüsü

Kar Temizleme Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Ara sokaklarda görüntü
-İş makinelerinden görüntü
-Vatandaşın konuşması
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, mahallelerde başlattıkları kar temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Etkili olan kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, ara arterlerde yoğun bir çalışma sarf ediyor. İlçenin en ücra köşelerine kadar yolları temizleyerek en kısa sürede bitirmek için adeta canla başla çalışan ekipler, ilçe sınırları içinde bulunan 11 yerleşim biriminde farklı ekipler halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin karla mücadele çalışmalarından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’ye teşekkür etti.
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