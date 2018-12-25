Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı Uludağ'a ulaşımı aksatıyor - BURSA

Kar yağışı Uludağ'a ulaşımı aksatıyor - BURSA

- Kar yağışından detaylar - Yolda kalan araçlardan detaylar - Kar yağışı Uludağ'a ulaşımı aksatıyor - Bursa - Uludağ kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyorBURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ ile Bursa kent merkezi arasındaki kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Alınan bilgiye göre, Bursa - Uludağ kara yolunda kar yağışı ve sis yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Kayarak yoldan çıkan araçlara, diğer otomobillerin sürücüleri müdahale etti.Karayolları ekipleri "oteller bölgesi"ne giden yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor.

Zincir Takma Gesi Kar Yağışı Kar Lastiği 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı