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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımı aksattı - TOKAT

Kar yağışı Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımı aksattı - TOKAT



: - Karlı yollardan görüntüler - Yoldan geçen araçlar - Araç içinden yol görüntüsüKar yağışı Tokat - Sivas kara yolunda ulaşımı aksattıTOKAT (AA) - Tokat - Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Kara yolunun Çamlıbel mevkisinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, yoldaki çalışmalar nedeniyle bir süre bekletildi.Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Tokat 'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar Yağışı 

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