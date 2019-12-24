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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Yolda kalan çekicilerden detay

Kar Temizleme Zincir Takma Karla Mücadele Ağır Vasıta Kar Yağışı 

-Vatandaş ile röp.
-detaylar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

-Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.Sivas'ta etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ağır vasıta sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yüklü çekiciler geçidi tırmanmakta zorluk çekti. Geçidi tırmanamayan bazı sürücüler zincir takmak zorunda kaldı. Kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği bölgede karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
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