Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışından görüntüler

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

-vatandaşların görüntüleri
-ulaşımda güçlük çeken araç sürücüleri
-Vatandaş röp
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yaşam olumsuz yönde etkilendi. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, işe gitmek için araçlarının üzerindeki karları temizlerken esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizledi. Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri de kaldırımları temizlerken karayolları ekipleri de yolları temizleyerek ulaşımın akışını sağladı. Bazı vatandaşlarda yiyecek bulmakta güçlük sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı. Karlı yolda sürücüler zor anlar yaşarken yolda kalan bazı araç sürücüleri yoldaki vatandaşlar yardım etti. Kentte kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi. Yozgat il genelinde ve ilçelerde ise birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi. İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ulaşımda zorluk çektiklerini söylerken bazı vatandaşlar ise mesaiye başlamak için iş yerlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptıklarını dile getirdi. (BMG-UY-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı