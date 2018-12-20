Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

öğrenciler kar topu oynama görüntüleri

Kar Kalınlığı Kar Topu Öğrenciler Okul Bahçesi Kar Yağışı 

-kar yağışından görüntü
-beyaza bürünen yerlerden görüntü
-detaylar

( BURSA )- Öğrenciler karın tadını kartopu oynayarak çıkardı BURSA

- Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, okul bahçesinde kartopu oynadı. Teneffüslerde de okul bahçesinde birbirlerine kar topu atan öğrenciler karın tadını çıkardı. Büyükorhan'ın Görecik yaylasında ise kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen Görecik, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanlarının karla kaplanmasıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı