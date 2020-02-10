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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları hız kazandı

Kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları hız kazandı

karda ekiplerin çalışmaları

( ERZURUM ) ERZURUM

Cenin Karla Mücadele Yağan 


- Aşkale Belediyesi ekipleri yoğun yağan Kar sonrası ilçe merkezinde, mahalle araları ve yakın köylerde Kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde daha fazla hissedilen Kar yağışı ilçe merkezinde de yaklaşık 20 cm üzerinde yağdı. Kar yağışı kesilince Belediye ekipleri araç gereçlerle başta ilçe merkezinde temizleme çalışmaları başlattı. Gece saat 21:00 başlayan çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Hafta sonunun araya girmesi de Belediye çalışmalarını aksatmadı ve mahalleler ve ara sokaklarda Kar'dan temizlendi. İlçe halkı bu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.


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